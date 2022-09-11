В Татарстане по факту ДТП, в котором погиб ребенок, возбудили уголовное дело

Трагедия произошла на девятом километре автодороги Азнакаево-Тумутук. Фото: прокуратура Татарстана

После смертельного ДТП, которое произошло утром 10 сентября на автодороге Тумутук-Азнакаево, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход его расследования поставлен на контроль в прокуратуре республики. В надзорном ведомстве также организовали собственную проверку.

Напомним, по предварительным данным, водитель «Лады» выезжал со второстепенной дороги на главную, но не пропустил автомобиль KIA. В результате ДТП обе легковушки оказались в кювет, а иномарка еще и перевернулась.

Двухлетний пассажир «Лады» скончался на месте. Еще четыре человека, в том числе двое детей в возрасте четырех и шести лет, получили травмы.

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