В результате ДТП в Новочебоксарске школьница получила перелом костей таза

Авария произошла утром на улице Пионерская. Фото: МВД по Чувашии

Около 8:45 в субботу, 10 сентября, на улице Пионерская в Новочебоксарске столкнулись автомобили Opel и Hyundai. Женщина-водитель за рулем первой иномарки поворачивала налево, но не уступила дорогу другому авто, сообщает МВД по Чувашии.

В результате ДТП пострадала девятилетняя пассажирка Opel. Девочка получила перелом костей таза и была госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранителями.

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