В результате ДТП на трассе в Татарстане один ребенок погиб, двое - пострадали

Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранителями. Фото: МВД по РТ

Около 11 часов в субботу, 10 сентября, на девятом километре автодороги Азнакаево-Тумутук столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Kia Soul. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил иномарку.

В результате ДТП погиб двухлетний пассажир «Лады». Еще четыре человека, среди которых дети в возрасте четырех и семи лет, получили травмы.

- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в МВД по Татарстану.

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