Экс-глава Актанышского района Энгель Фаттахов возглавил агрофирму «Чишма»

Ранее Фаттахов покинул пост руководителя муниципалитета после крупного скандала. Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Экс-глава Актанышского района Энгель Фаттахов возглавил местную агрофирму «Чишма». Информация о новом директоре опубликована в открытых источниках.

Напомним, что Фаттахов покинул пост руководителя муниципалитета после крупного скандала. На местном кладбище неизвестные дважды спиливали православный крест с могилы Виктора Смирнова. Родственники покойного обращались в районную администрацию, но чиновники попросили их не создавать общественного резонанса, пообещав урегулировать вопрос, но ничего так и не сделали. Когда произошедшее все-таки было предано огласке, власти стали уверять, что родные мужчины не предупредили смотрителя кладбища о том, что будут хоронить православного.

После того случая глава республики Рустам Минниханов обвинил чиновников в халатности.

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