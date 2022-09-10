В Казани открыли бюст Героя России Дамира Исламова

Молодой человек погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

В субботу, 10 сентября, на территории Казанского танкового училища открыли бюст Героя России Дамира Исламова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. В торжественной церемонии среди прочих принимала участие сестра военнослужащего.

Напомним, 7 марта текущего года во время боевых действий экипаж танка старшего лейтенанта Исламова вступил в бой с пятью танками противника и уничтожил четыре из них, после чего боевая машина татарстанца была подбита.

- Его пример служения Отечеству навсегда останется в нашей памяти, - заявлял тогда глава Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что ранее казанской школе №42 решено было присвоить имя другого Героя России - Дамира Гилемаханова, погибшего в один день с Исламовым.

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