Лучший бомбардир казанского «Рубина» Фамейе рискует пропустить вторую игру подряд

Дело в том, что ранее спортсмен получил травму на тренировке. Фото: rubin-kazan.ru

Главная атакующая сила казанского «Рубина» в этом сезоне, Джоэль Фамейе, с большой долей вероятности пропустит матч 9-го тура Первой лиги против московского «Велеса». Игра состоится в воскресенье, 11 сентября, в Домодедово.

Ганский форвард не принимал участия и в предыдущей игре казанцев, в которой команда сыграла вничью с «Аланией». Официальная причина отсутствия Фамейе - травма на тренировке.

Отметим, что в нынешнем сезоне спортсмен с пятью голами является лучшим бомбардиром не только «Рубина», но и всей Первой лиги.

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