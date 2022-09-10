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Происшествия10 сентября 2022 10:37

В Казани огонь с плиты перекинулся на одежду пенсионерки, она погибла

Пожар произошел утром в доме №3А по улице Тинчурина
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Погибшей женщине было 83 года.

Погибшей женщине было 83 года.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Утром в субботу, 10 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №3А по улице Тинчурина в Казани. По предварительным данным, в квартире на первом этаже огонь с плиты перекинулся на одежду 83-летней женщины. Общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра.

Когда на место ЧП прибыли пожарные, открытого горения уже не было. Пострадавшую пенсионерку передали медикам, но, несмотря на реанимационные мероприятия, она скончалась.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в одной из многоэтажек по улице Минская. Из-за загоревшегося матраца там погиб мужчина.

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