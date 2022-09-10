В Казани огонь с плиты перекинулся на одежду пенсионерки, она погибла

Погибшей женщине было 83 года. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Утром в субботу, 10 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №3А по улице Тинчурина в Казани. По предварительным данным, в квартире на первом этаже огонь с плиты перекинулся на одежду 83-летней женщины. Общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра.

Когда на место ЧП прибыли пожарные, открытого горения уже не было. Пострадавшую пенсионерку передали медикам, но, несмотря на реанимационные мероприятия, она скончалась.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в одной из многоэтажек по улице Минская. Из-за загоревшегося матраца там погиб мужчина.

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