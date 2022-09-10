В Татарстане объявлено штормовое предупреждение о заморозках 11 и 12 сентября

Заморозки ожидаются и в воздухе, и на почве. Фото: Олег УКЛАДОВ

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 11 и 12 сентября температура воздуха местами будет опускаться до -1 градуса. В связи с этим, в воздухе и на почве ожидаются заморозки, говорят синоптики.

Несмотря на это, днем 11 и 12 числа столбики термометров в республике будут подниматься до +16 градусов. В целом будет облачно без прояснений. В воскресенье возможен небольшой дождь, в понедельник же осадков на ожидается. Ветер оба дня будет умеренным.

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