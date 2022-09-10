По словам Минниханова, среди прочего важно соблюдать социальную дистанцию. Фото: пресс-служба главы Татарстана

За неделю заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла в 1,8 раза. В связи с этим глава республики Рустам Минниханов призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности, в том числе не пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией от вируса.

Он также в очередной раз рекомендовал руководителям трудовых коллективов ввести масочный режим и следить за соблюдением сотрудниками социальной дистанции.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане выявили сразу 755 новых случаев COVID-19. С начала пандемии вирус подтвердился у 162 882 жителей республики. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет всего 3,9%.

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