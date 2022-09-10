Глава Татарстана поручил скорее закончить подготовку домов и соцобъектов к отопительному сезону

По словам Минниханова, важно вовремя подать тепло местным жителям в случае похолодания. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил как можно скорее завершить подготовку всех социально значимых объектов и объектов ЖКХ республики к отопительному сезону. Важно вовремя подать тепло в случае наступления холодов, отметил он.

- Погодные условия ставят задачу по скорейшему старту отопительного сезона <...> Каждая неподготовленная котельная или объект – большая социальная проблема. У нас везде должна быть полная готовность, - заявил Минниханов во время еженедельного совещания в Кабмине Татарстана.

По данным на субботу, 10 сентября, в регионе подготовлено 99,6% котельных, 99,7% объектов социально культурной сферы и 97,3% многоквартирных домов.

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