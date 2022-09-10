За сутки коронавирус подтвердился сразу у 755 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет сейчас 3,9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 755 новых случаев COVID-19, госпитализировали 80 зараженных и выписали 338 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 10 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 162 882 жителей республики, 152 514 из которых выздоровели, а 2 003 - скончались. На данный момент коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет всего 3,9%.

Напомним, с 12 сентября вакцинироваться от болезни, в том числе интерназальным способом, можно будет у ряда станций метро Казани. Кроме того, в городе работает ночной пункт вакцинации.

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