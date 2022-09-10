В Казани на две недели перекроют часть улицы Чернышевского

Ограничение движения будет действовать с 14 по 27 сентября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 14 сентября, в Казани временно перекроют часть проезжей части по улице Чернышевского. Речь идет об участке дороги у дома №5/4, где будут проводиться работы по прокладке трассе электрокабеля, сообщают местные власти.

Ограничение движения транспорта по улице будет действовать в течение двух недель - вплоть до 27 числа. Все это время автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

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