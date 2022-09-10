Из-за работ на улице Гагарина в Казани изменили движение автобусов №№28 и 43

Как долго будет действовать эта схема движения, не уточняется. Фото: Алина НИЗАМОВА

Власти Казани предупреждают горожан о временно изменении схемы движения автобусов №№28 и 43. Причина этого - работы по замене подземного газопровода, которые ведутся на улице Гагарина.

Из маршрутов общественного транспорта исключили ряд остановок. Теперь автобус №28 будет следовать по улице Гагарина на проспект Воровского и улицу Короленко, а дальше по привычной схеме.

Автобус №43 при движении к улице Технической будет ехать по улице Декабристов, улице Восстания, улице Короленко и далее по маршруту. В обратном направлении он будет также проезжать улицы Короленко, Восстания и Декабристов и далее по маршруту.

Как долго будет действовать эта схема движения, не уточняется.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram