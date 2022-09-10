Из-за загоревшегося матраца в Казани погиб мужчина

Причина произошедшего устанавливается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 22:18 в пятницу, 9 сентября, в доме №30 по улице Минская в Казани начался пожар. В одной из квартир на четвертом этаже вспыхнул матрац. Площадь возгорания составила 0,2 квадратного метра.

Потушить огонь удалось до прибытия на место пожарных.

В результате ЧП погиб мужчина.

- Причина произошедшего устанавливается, - говорят в МЧС Татарстана.

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