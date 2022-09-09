12 сентября в Татарстане пройдет «прямая линия» по вопросам обеспечения лекарствами

Свои вопросы можно будет задать по телефону: 8 (843) 221 80 35. Фото: Ольга Крыльцова

В следующий понедельник, 12 сентября, в приемной президента России в Татарстане проведут телефонную «прямую линию» по вопросам медицинского обслуживания и обеспечения лекарствами на время осени.

Отвечать на звонки будут начальник управления по фармации Минздрава Татарстана Пологов Артур Олегович, ведущий советник отдела лечебной помощи Управления лечебной и профилактической помощью Хайруллина Карина Тагировна, ведущий консультант отдела организации медпомощи детям и службы родовспоможения Управления лечебной и профилактической помощью Валиева Гузель Дамировна, ведущий консультант сектора по работе с письмами и обращениями граждан Шигабутдинова Гулия Даниловна.

Свои вопросы можно будет задать по телефону: 8 (843) 221 80 35.

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