В мэрии Чебоксар рассмотрели проект будущего крематория и попросили сделать его светлее

Здание будущего крематория будет одноэтажным. Фото: скриншот

Градостроительный совет в мэрии Чебоксар рассмотрел эскизный проект будущего крематория, который должен будет построен на кладбище №18 около деревни Яуши. Под него выделили земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров.

В итоге члены градостроительного совета попросили авторов проекта сделать одноэтажное здание крематория светлее, а также использовать при его возведении натуральные материалы и уделить особое внимание благоустройству колумбария для хранения праха усопших.

Отметим, согласно представленному эскизному проекту, здание крематория будет иметь площадь 1015,2 квадратных метра. Его каркас изготовят из металла, а наружные стены из сэндвич-панелей и частично из кирпича.

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