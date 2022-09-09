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Общество9 сентября 2022 16:24

В мэрии Чебоксар рассмотрели проект будущего крематория и попросили сделать его светлее

По его строительство власти города выделили земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Здание будущего крематория будет одноэтажным.

Здание будущего крематория будет одноэтажным.

Фото: скриншот

Градостроительный совет в мэрии Чебоксар рассмотрел эскизный проект будущего крематория, который должен будет построен на кладбище №18 около деревни Яуши. Под него выделили земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров.

В итоге члены градостроительного совета попросили авторов проекта сделать одноэтажное здание крематория светлее, а также использовать при его возведении натуральные материалы и уделить особое внимание благоустройству колумбария для хранения праха усопших.

Отметим, согласно представленному эскизному проекту, здание крематория будет иметь площадь 1015,2 квадратных метра. Его каркас изготовят из металла, а наружные стены из сэндвич-панелей и частично из кирпича.

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