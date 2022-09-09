Жителя Йошкар-Олы отправили под суд за обман иностранца на 2 миллиона рублей

В ходе интернет-переписки он каким-то образом смог буквально очаровать мужчину-иностранца. Фото: Мария ЛЕНЦ

Расследование уголовного дела 38-летнего жителя Йошкар-Олы завершено, и все его материалы направлены на рассмотрение в суд. В ближайшем будущем мужчина предстанет перед законом по обвинению в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Марий Эл.

- Действия злоумышленника вовремя пресекли сотрудники полиции. При этом во время следствия на его автомобиль стоимостью 1,25 миллиона рублей был наложен арест, - также отметили в надзорном ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2020 году в ходе интернет-переписки житель Йошкар-Олы под чужим именем каким-то образом смог буквально очаровать мужчину-иностранца.

Войдя к нему в доверие, злоумышленник пожаловался на свое тяжелое финансовое положение. Таким образом, он начал выманивать у иностранца деньги в валюте, мол, на разные нужды. В итоге тот перевел средства на более чем 2 миллиона рублей. Правда, потратить все до копейки житель Йошкар-Олы не успел, его поймала полиция.

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