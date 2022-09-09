Банк признали виновным в использовании коллекторов в отношении уроженца Чувашии

Ситуация разрешилась, когда в дело вмешались приставы со своей проверкой. Фото: Алексей ФОКИН

Во время проверки судебные приставы Чувашии установили, что один из банков нарушил права и законные интересы уроженца республики. Как заявил сам мужчина, да, он задолжал финансовой организации, но, а та без его согласия передала информацию о нем коллекторам, то есть третьим лицам. На гражданина оказывали психологическое давление и распространяла сведения о его задолженности.

- В отношении банка был составлен и направлен для рассмотрения в арбитражный апелляционный суд протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», - сообщили в УФССП Чувашии.

В итоге девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал финансовую организацию виновной и назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей, который та уже оплатила. Будет ли банк и дальше использовать для выбивания долгов третьих лиц, то есть коллекторов, неизвестно.

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