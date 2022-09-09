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Общество9 сентября 2022 14:20

Госкомитет Татарстана по биоресурсам прокомментировал массовую гибель уток в Казани: «Это не птичий грипп»

Специалисты отправили одну из мертвых птиц на экспертизу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Горожане начали находить мертвых птиц на озере Комсомольское.

Горожане начали находить мертвых птиц на озере Комсомольское.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подозрения о том, что в массовой гибели уток в Казани все же могут быть виноваты неизвестные отравители, лишь усиливаются. Так, одну из мертвых птиц отправили на экспертизу, которая показала – болезни тут не причем.

- По результатам экспертизы всероссийского научно-исследовательского института здоровья животных птичьего гриппа и орнитоза у птиц не обнаружено, - сообщил КП-Казань Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

Напомним, жители Казани начали бить тревогу, когда на озере Комсомольское начали чуть ли не повсеместно замечать мертвых уток, а те, кто были еще живы, передвигались довольно вяло. Уже тогда, горожане начали выдвигать предположения о том, что птиц могли отравить.

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