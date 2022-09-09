Госкомитет Татарстана по биоресурсам прокомментировал массовую гибель уток в Казани: «Это не птичий грипп»

Горожане начали находить мертвых птиц на озере Комсомольское. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подозрения о том, что в массовой гибели уток в Казани все же могут быть виноваты неизвестные отравители, лишь усиливаются. Так, одну из мертвых птиц отправили на экспертизу, которая показала – болезни тут не причем.

- По результатам экспертизы всероссийского научно-исследовательского института здоровья животных птичьего гриппа и орнитоза у птиц не обнаружено, - сообщил КП-Казань Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

Напомним, жители Казани начали бить тревогу, когда на озере Комсомольское начали чуть ли не повсеместно замечать мертвых уток, а те, кто были еще живы, передвигались довольно вяло. Уже тогда, горожане начали выдвигать предположения о том, что птиц могли отравить.

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