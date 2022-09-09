Житель Набережных Челнов купил квартиру с балконом, но в придачу получил еще и пожарную лестницу

В итоге суд частично удовлетворил исковое требование истца, возложив на ответчика обязанность устранить недостатки в квартире. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Набережных Челнах владелец квартиры обратился в суд с иском, потребовав устранить выявленные недостатки в новой квартире. Это связано со штукатуркой на балконе и пожарной лестницей, сообщает пресс-служба городского суда.

Конечно, особой неожиданностью для мужчины стало именно наличие на балконе пожарной лестницы. Он требует устранить ее и другие недоделки, а также вернуть деньги за балкон - 134 694 рублей.

Вот только, та самая пожарная лестница была изначально предусмотрена проектом и ее наличие отражено в договоре купли-продажи квартиры. Так как она не мешает использовать балкон по целевому назначению, суд удовлетворил иск мужчины лишь частично. А именно обязал ответчика устранить выявленные в отделке квартиры недостатки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram