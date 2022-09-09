В Казани Тинчуринский театр приглашает желающих на режиссерские курсы

Фото: пресс-служба Тинчуринского театра

На базе Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина открываются курсы для молодых режиссеров. Обучение будет вести главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов.

По словам Туфана Имамутдинова, в последние годы национальное искусство уверенно заняло свою нишу в культурной жизни Татарстана, нашло своего ценителя и зрителя, а постановки татарских театров участвуют в различных международных и российских театральных фестивалях. При этом у молодых режиссеров, желающих развивать современное татарское искусство, не так много возможностей и площадок для реализации своих идей. Слушателям же режиссерских курсов Туфана Имамутдинова будет предоставлена возможность реализации своих проектов на сцене Тинчуринского театра.

Продолжительность обучения – 1 год.

Стоит отметить, что выпускники курса 2021-2022 года поступили на учебу в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на курс театрального режиссера, профессора Олега Кудряшова (очно) и курс народного артиста РФ, профессора Александра Галибина (заочно).