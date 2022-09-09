В Чебоксарах заработают сельскохозяйственные ярмарки "Дары осени"

Основными местами проведения ярмарки станут площадки перед торговым комплексом "Николаевский", "Северный", торговым домом "Шупашкар". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чебоксарах с 10 сентября начнут работать ярмарки "Дары осени". В них примут участие сельскохозяйственные организации и фермеры, сообщает администрация города.

Так, основными местами проведения ярмарки станут площадки перед торговым комплексом "Николаевский", "Северный", торговым домом "Шупашкар" и фермерские торговые ряды по адресу: улица Эльгера,11. Места для продавцов там будут представлены бесплатно.

В ассортименте будут фрукты, овощи, мед, саженцы деревьев, цветов и кустарников, молочная продукция и крупы. Их можно будет приобрести по ценам ниже магазинных.

Кроме того, бесплатная доставка на дом будет доступна тем, кто в этом нуждается. Эти ярмарки будут действовать до 2 октября.

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