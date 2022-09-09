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Общество9 сентября 2022 14:33

В Чебоксарах заработают сельскохозяйственные ярмарки "Дары осени"

Бесплатная доставка овощей и фруктов на дом будет доступна тем, кто в этом нуждается
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Основными местами проведения ярмарки станут площадки перед торговым комплексом "Николаевский", "Северный", торговым домом "Шупашкар".

Основными местами проведения ярмарки станут площадки перед торговым комплексом "Николаевский", "Северный", торговым домом "Шупашкар".

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чебоксарах с 10 сентября начнут работать ярмарки "Дары осени". В них примут участие сельскохозяйственные организации и фермеры, сообщает администрация города.

Так, основными местами проведения ярмарки станут площадки перед торговым комплексом "Николаевский", "Северный", торговым домом "Шупашкар" и фермерские торговые ряды по адресу: улица Эльгера,11. Места для продавцов там будут представлены бесплатно.

В ассортименте будут фрукты, овощи, мед, саженцы деревьев, цветов и кустарников, молочная продукция и крупы. Их можно будет приобрести по ценам ниже магазинных.

Кроме того, бесплатная доставка на дом будет доступна тем, кто в этом нуждается. Эти ярмарки будут действовать до 2 октября.

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