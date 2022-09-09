Власти Йошкар-Олы сообщили, когда начнется отопительный сезон

По всем соответствующим вопросам местные жители могут обращаться по телефону 60-03-32. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с наступлением осени и, как следствие, похолоданием жители Йошкар-Олы все чаще стали интересоваться, когда же в жилые дома начнут подавать тепло. В администрации города сообщили, что для того необходимо, чтобы температура воздуха на улице держалась в пределах +8 градусов в течение пяти суток подряд. В ближайшие две недели такой погоды в Марий Эл не ожидается.

Обычно отопительный сезон в столице республике начинается в конце сентября - начале октября. По всем соответствующим вопросам местные жители могут обращаться по телефону 60-03-32.

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