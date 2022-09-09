Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 13:34

Власти Йошкар-Олы сообщили, когда начнется отопительный сезон

В предстоящие две недели этого еще не произойдет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По всем соответствующим вопросам местные жители могут обращаться по телефону 60-03-32.

По всем соответствующим вопросам местные жители могут обращаться по телефону 60-03-32.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с наступлением осени и, как следствие, похолоданием жители Йошкар-Олы все чаще стали интересоваться, когда же в жилые дома начнут подавать тепло. В администрации города сообщили, что для того необходимо, чтобы температура воздуха на улице держалась в пределах +8 градусов в течение пяти суток подряд. В ближайшие две недели такой погоды в Марий Эл не ожидается.

Обычно отопительный сезон в столице республике начинается в конце сентября - начале октября. По всем соответствующим вопросам местные жители могут обращаться по телефону 60-03-32.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram