В школах Чувашии детям добровольцев из батальона «Атал» отказали в бесплатном горячем питании

Уже дано распоряжение решить этот вопрос к следующей неделе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Одной из утвержденных мер поддержки семей добровольцев батальона «Атал», которые должны отправиться в зону боевых действий спецоперации на Украине, является предоставление их детям в школах бесплатного горячего питания. Но, несмотря на то, что данное решение было принято на уровне главы Чувашии, некоторые образовательные учреждения начали отказывать семьям. Родители пожаловались непосредственно Олегу Николаеву.

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- Поддержка семей добровольцев именного батальона «Атал» находится на моем личном контроле. В связи с этим я дал поручение всем главам администраций муниципалитетов вместе с директорами школ до понедельника принять все необходимые меры и обеспечить детей горячим питанием уже со следующей недели, - написал в своем telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, ранее он своим указом увеличил единовременную выплату от республики добровольцам батальона «Атал» с 200 до 300 тысяч рублей, а также снизил им процентную ставку по сельской ипотеке.

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