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Происшествия9 сентября 2022 13:12

Житель Марий Эл обвинил приставов в краже денег, но сам оказался на скамье подсудимых

Мужчина получил 200 часов обязательных работ за заведомо ложный донос
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло в июне в Горномарийском районе.

Преступление произошло в июне в Горномарийском районе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

61-летнего жителя Горномарийского района признали виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Суд установил, что 16 июня к сельчанину наведались судебные приставы и арестовали его автомобиль из-за долгов. На следующий день мужчина сообщил в полицию о хищении 70 тысяч рублей, находившихся, якобы, под козырьком в машине. В произошедшем он обвинил тех самых приставов.

- В ходе проверки сообщения о преступлении, установлено, что денежные средства не похищались, - сообщает следственное управление СКР по Марий Эл.

Мужчина приговорен к 200 часам обязательных работ.

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