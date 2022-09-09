С 10 сентября в Казани будут поэтапно ограничивать движение по улице Авангардная

Улицу полностью откроют для движения 30 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани будут поэтапно ограничивать движение транспорта по улице Авангардная в Приволжском районе. Это связано со строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения, сообщают власти города.

С 12:00 10 сентября до 17:00 11 сентября перекроют левую полосу дороги на участке от дома №74 до дома №155 по улице Авангардная, с 22:00 12 сентября до 5:00 13 сентября - этот же участок в направлении улицы Кулагина и перекресток улиц Авангардной и Промысловой, а с 6:00 12 сентября до 18:00 30 сентября - у здания №74 по улице Авангардная.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани будут поэтапно ограничивать движение по улице Мулланура Вахитова. Там будут проводиться работы по реконструкции тепловода.

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