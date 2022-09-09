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Происшествия9 сентября 2022 12:00

Житель Набережных Челнов едва не устроил стрельбу около детского сада

Ему надоел шум от рабочих и он вышел на улицу с ружьем
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что оружие было незаряженным, но все равно изъяли его.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что оружие было незаряженным, но все равно изъяли его.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

63-летний жителя Набережных Челнов раздражал шум рядом с его домом - у одного из детских садов рабочие уже неделю меняли забор. Пьяный мужчина взял ружье и пошел в грубой форме выяснить, когда работы прекратятся.

Увидев мужчину с ружьем за спиной, сотрудники детсада вызвали на место сотрудников Росгвардии. Они задержали мужчину в подъезде. В квартире у него лежало еще одно ружье, а также разрешение на владение оружием и необходимый для его хранения сейф.

Ружье, с которым мужчина вышел во двор, было незаряженным. Несмотря на это, оружие все равно изъяли, сообщает «Татар-информ».

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