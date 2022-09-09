Житель Набережных Челнов едва не устроил стрельбу около детского сада

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что оружие было незаряженным, но все равно изъяли его. Фото: Михаил ФРОЛОВ

63-летний жителя Набережных Челнов раздражал шум рядом с его домом - у одного из детских садов рабочие уже неделю меняли забор. Пьяный мужчина взял ружье и пошел в грубой форме выяснить, когда работы прекратятся.

Увидев мужчину с ружьем за спиной, сотрудники детсада вызвали на место сотрудников Росгвардии. Они задержали мужчину в подъезде. В квартире у него лежало еще одно ружье, а также разрешение на владение оружием и необходимый для его хранения сейф.

Ружье, с которым мужчина вышел во двор, было незаряженным. Несмотря на это, оружие все равно изъяли, сообщает «Татар-информ».

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