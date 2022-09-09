Экс-главу транспортной компании из Набережных Челнов обвинили в преднамеренном банкротстве

Свою причастность к преступлению мужчина не признает. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего экс-директора ООО «Транспортная экспедиционная компания «Скорпион-Логистик». Он обвиняется в преднамеренном банкротстве.

По версии следствия, в период с марта 2014 года по июнь 2015 года директор «Скорпион-Логистик» организовывал вывод активов в подконтрольную ему фирму «Скорпион-Авто». В результате первое предприятие задолжало кредиторам 43 миллиона рублей и было признано банкротом.

Свою причастность к преступлению обвиняемый не признает. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но совсем скоро предстанет перед городским судом Набережных Челнов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram