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Происшествия9 сентября 2022 11:16

Житель Казани пытался купить автомобиль и лишился почти миллиона рублей

Не помогла даже очная проверка сделки при помощи знакомого
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По данному факту в полиции уже возбудили уголовное дело.

По данному факту в полиции уже возбудили уголовное дело.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одном из мессенджеров 33-летний житель Казани увидел объявление о продаже иномарки. Приятная цена его, конечно, заинтересовала, но сомнения все же были, не слишком ли мало просит продавец.

Мужчина связался с владельцем машины, и тот объяснил, что отдает легковушку, так как срочно понадобились деньги. Казанец все равно не поверил и послал знакомого, который проживает рядом с продавцом, проверить чистоту предлагаемой сделки. Все прошло хорошо.

Мужчина готовился стать обладателем иномарки. В нужный момент перевел на указанный продавцом счет 980 тысяч рублей. Вот только после этого он не увидел ни машины, ни ее владельца, ни, конечно, своих денег. Обманутый покупатель обратился за помощью в полицию.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Идет поиск подозреваемых, - сообщили в УМВД города.

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