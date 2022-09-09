Жители Казани жалуются на слив канализации в реку Волга у речного порта

Это ухудшает состояние водоема и запах в этой местности. Фото: Минэкологии Татарстана

Жители Казани вновь бьют тревогу. По их словам, в реку Волга у речного порта сливают канализации. Это ухудшает состояние водоема и запах в этой местности.

Специалисты Минэкологии Татарстана и Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора уже выезжали на место. Они взяли пробы воды и передали их в Росприроднадзор, так как Волга является объектом федерального значения.

Напомним, власти Казани планируют провести реновацию территории у речного порта. Там появятся жилые многоквартирные дома, офисные здания, точки общепита и обновленная набережная. Общая сумма инвестиций в проект составит около 500 миллиардов рублей

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