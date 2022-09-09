Жителя Татарстана осудили за экстремистский комментарий в интернете

Речь идет только об административном деле, а не об уголовным, так что для мужчины все обошлось без лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из пабликов Чистополя в соцсетях сотрудники прокуратуры увидели комментарий явно экстремистского характера. Что так оно и есть, впоследствии подтвердила экспертиза. Найти автора этого сообщения было всего лишь делом техники.

Им оказался местный житель. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

- Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

К слову, экстремистский комментарий горожанина уже удален из интернета.

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