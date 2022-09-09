В Татарстане пропала 16-летняя Зарина Галимова

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Татарстане начались активные поиски 16-летней Зарины Галимовой из Бугульмы. Девушка перестала выходить на связь с родными 3 сентября. О ее местонахождении не известно ничего уже шестой день, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Зарина ростом около 150 сантиметров имеет худощавое телосложение рыжие волосы и карие глаза. На момент пропажи она была одета в коричневых свитер, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто видел эту девушка, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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