В Татарстане объявлено штормовое предупреждение о грядущих заморозках

Заморозки ожидаются как на почве, так и в воздухе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с грядущими заморозками в воздухе и на почве. Минусовые температуры воздуха в республике ожидаются ночью и утром на субботу, 10 сентября. Местами будет до -1 градуса, говорят синоптики.

Напомним, ранее сообщалось, что в потепление придет в регион в эти же выходные. Днем 11 числа прогнозируется до +16 градусов, а 12 и 13 сентября - до +18. Существенных осадков не ожидается.

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