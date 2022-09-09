За сутки COVID-19 подтвердился сразу у 689 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 689 случаев COVID-19, госпитализировали 93 зараженных и выписали 314 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 9 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 162 127 жителей республики, 152 176 из которых выздоровели, а 2 003 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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