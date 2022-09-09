Гастроли к 135-летию Карима Тинчурина тинчуринцы планируют начать с выезда в Самару

Фото: пресс-центр Тинчуринского театра

15 сентября исполняется 135 лет со дня рождения актера, драматурга, режиссера, одного из основоположников татарского профессионального театра Карима Галиевича Тинчурина. В честь юбилея Тинчуринский театр организовывает гастроли в городах России. Первый выезд состоится в Самару.

17 сентября в Самаре покажут спектакль «Хыялый» («Мечтатель»). Этот город очень важен для театра и тесно связан с Каримом Тинчуриным, считает директор театра Фанис Мусагитов.

- В Самаре в 1920 году основана первая татарская студия в составе 120 человек, где Тинчурин являлся педагогом, режиссером. Благодаря этой студии получили первое профессиональное образование такие корифеи татарского театра, как Тази Гиззат, Асгат Мазитов, Хусаин Уразиков, – рассказал Фанис Мусагитов.

Театр Тинчурина также в сентябре планирует выезд в Чувашию, в октябре состоятся гастроли в Москву, Ижевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Бавлы, Азнакаево.