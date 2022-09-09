Заработал telegram-бот «Моя Казань», где можно сообщить о городских проблемах

Принимать заявки будут местные власти.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В столице Татарстана запустили telegram-бот «Моя Казань», посредством которого можно сообщать ответственным лицам о городских проблемах.
Пользователям необходимо выбрать тему и дать ответы на вопросы, на основе которых робот сформулирует заявку. После этого городские власти ее обработают, направят ответственным организациям и проследят за исполнением.
На данный момент прием заявок действует по нескольким темам: брошенные собаки, доступная среда, отопление в доме, аварийные деревья. При желании оставить заявку можно и по иной проблеме. Для этого достаточно воспользоваться кнопкой «У меня другой вопрос».
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