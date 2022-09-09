C 12 сентября в Казани заработают пункты вакцинации от гриппа и COVID-19 у метро

Данные пункты будут работать ежедневно с 8:00 до 19:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 сентября в Казани заработают пункты вакцинации от гриппа и COVID-19 у станций метро «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Привиться там можно будет в любой день с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

От коронавируса медики будут использовать вакцину «Спутник V», которую можно будет «Совигрипп», сообщает Управление здравоохранения города.

Напомним, привиться от COVID-19 сейчас также можно в торговом центре «Южный» (с 10:00 до 19:00) и в горбольнице №7 (с 20:00 до 7:30).

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