Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье9 сентября 2022 6:33

За четыре дня вакцину от COVID-19 через нос получили 1,9 тысячи жителей Татарстана

Специалисты утверждают, что эффект от подобной процедуры такой же, как от обычной прививки
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Вакцинация через носоглотку происходит посредством специальных насадок на шприцы.

Вакцинация через носоглотку происходит посредством специальных насадок на шприцы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на пятницу, 9 сентября, вакцину от COVID-19 «Спутник V» интраназальным способом получили 1 922 жителя Татарстана. И это при том, что подобная возможность у местных жителей появилась всего четыре дня назад, сообщает Минздрав республики.

Медики вакцинируют пациентов через носоглотку посредством специальных насадок на шприцы - атомайзеров. Специалисты утверждают, что эффект от подобной процедуры такой же, как от обычного укола.

На сегодняшний день коллективный иммунитет населения Татарстана к коронавирусу составляет всего 3,9%. Последние дни болезнь ежесуточно подтверждается более чем у 600 жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани возобновил работу ночной пункт вакцинации от COVID-19

Привиться с 20:00 до 7:30 можно в горбольнице №7 (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram