За четыре дня вакцину от COVID-19 через нос получили 1,9 тысячи жителей Татарстана

Вакцинация через носоглотку происходит посредством специальных насадок на шприцы. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на пятницу, 9 сентября, вакцину от COVID-19 «Спутник V» интраназальным способом получили 1 922 жителя Татарстана. И это при том, что подобная возможность у местных жителей появилась всего четыре дня назад, сообщает Минздрав республики.

Медики вакцинируют пациентов через носоглотку посредством специальных насадок на шприцы - атомайзеров. Специалисты утверждают, что эффект от подобной процедуры такой же, как от обычного укола.

На сегодняшний день коллективный иммунитет населения Татарстана к коронавирусу составляет всего 3,9%. Последние дни болезнь ежесуточно подтверждается более чем у 600 жителей региона.

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