Проект реставрации дома Оконишникова в Казани оценили в 3,7 миллиона рублей

Подрядчик будет определен 20 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект реставрации объекта культурного наследия «Дом Оконишникова, начало XX века» в Казани обойдется бюджету Татарстана в 3,7 миллиона рублей. Осталось найти подрядчика, который займется его подготовкой. Тендер на проведение соответствующего конкурса уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику предстоит составить, получить все необходимые согласования, а также положительное заключение историко-культурной и государственной экспертизы. На все это у него есть время до 27 февраля 2023 года.

На данный момент в доме Оконишникова располагается Союз писателей республики и Татарское агентство интеллектуальной собственности. Объект культурного населения находится на улице Муштари.

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