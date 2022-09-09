В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бугульмы Андрей Винников

В родном городе покойного вспоминают, как ответственного, воспитанного и умного молодого человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе спецоперации на Украине героически погиб уроженец Бугульмы Андрей Винников. Его не стало летом, но официальная информация об этом была опубликована местными властями только теперь.

Известно, что на военную службу по контракту Винников поступил в 2020 году. Знакомые, которые поддерживали с ним связь все это время, говорят, что мужчине нравилось то, чем он занимается. Солдат чувствовал себя на своем месте.

В родной Бугульме Андрея вспоминают, как ответственного, воспитанного и умного молодого человека.

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