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Общество9 сентября 2022 6:08

В Набережных Челнах решили построить ряд новых локальных очистных сооружений

Одна из станций расположится на набережной имени Габдуллы Тукая
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Еще одну точку поставят на пересечении набережной и проспекта Мусы Джалиля.

Еще одну точку поставят на пересечении набережной и проспекта Мусы Джалиля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в Набережных Челнов построят ряд новых локальных очистных сооружений. Станции расположатся на набережной имени Габдуллы Тукая, на пересечении набережной и проспекта Мусы Джалиля, под мостом через реку Мелекеска, а еще несколько - в Новом городе. Об этом журналистам заявил зампредседателя межведомственной комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию Айрат Насыбуллин.

Насыбуллин также отметил, что на 800-метровом участке со стороны левого берега Мелекески уже закончили очистку дна. Теперь там удаляют крупный искусственно намытый остров.

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