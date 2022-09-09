На Горьковском шоссе в Казани завершилась заливка тоннеля подземного перехода

В Казани продолжаются работы по реконструкции Горьковского шоссе. На данный момент завершена заливка тоннеля одного из трех будущих подземных пешеходных переходов - у спорткомплекса "Олимпиец". Кроме того, там и на перекрестке улиц Фрунзе и Болотникова построили временные объездные дороги.

Участок дороги от бывшего поста ГИДД до все того же "Олимпийца" расширен на 50%, , сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

По данным на 9 сентября на 60% выполнено переустройство сетей связи на участке около строительного гипермаркета, спорткомплекса "Олимпиец" и озера Лебяжье . На 95% завершено переустройство газопровода возле спорткомплекса и на улице Фрунзе. На 80% готов перенос сетей водопровода возле спорткомплекса.

В реконструкции шоссе задействовано 56 человек и 38 единиц техники. Среди прочего им предстоит возвести пять надземных переходов возле улиц Музыкальной, Фрунзе, Кулахметова, Восстания и у торгового центра "Факел", построить три подземных разворотных кольца на участках от улицы Кулахметова до улицы Восстания, по улице Залесной у комплекса "Олимпиец" и в районе улицы Осиновской.

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