В результате ДТП со «скорой» в Чебоксарах пострадали два человека

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Днем в четверг, 8 сентября, на улице Калинина в Чебоксарах столкнулись карета «скорой помощи» и автомобиль Volkswagen Polo. В результате ДТП пострадали два пассажира легковушки. Они получили ушибы и были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

Подробности и причины аварии устанавливаются. Материал дополняется.

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