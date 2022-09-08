Гидрометцентр Татарстана сообщил, когда придет потепление

При этом в Татарстане могут еще пройти дождь и ледяная крупа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В течение нескольких дней обширный тропосферный циклон, оттеснивший высотную фронтальную зону далеко на юг, позволяет проходить в республику холодным воздушным массам. Из-за этого наблюдаются температуры ниже климатической нормы на 4-6 градусов, отметили в Гидрометцентре Татарстана.

- Временами отмечаются дожди и, впервые в этом сезоне, в отдельных районах выпала так называемая ледяная крупа, которую нередко путают с градом, - рассказали в управлении.

Согласно его прогнозу, в ближайшие дни все еще будет очень холодно. Кроме того, в пятницу, 9 сентября, из-за влияния на погоду фронтального раздела на большей части региона пройдут дожди, а в отдельных районах даже та самая ледяная крупа. Ночью температура воздуха понизятся - до +3, +8 градусов. Днем же ее показатели ожидаются в пределах от +9 до +14.

В свою очередь в субботу, 10 сентября, с приходом гребня скандинавского антициклона как таковых осадков особо не прогнозируется. Ночью – от +1 до +6 градусов, на почве в низинах возможны слабые заморозки. Днем столбики термометров не поднимутся выше +14.

А вот в воскресенье, 11 сентября, несмотря на слабые заморозки в низинах ночью, днем начнет теплеть – от +11 до +16 градусов. Будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков

Что же касается начала следующей недели, тут по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана 12 и 13 сентября из-за влияния поля повышенного атмосферного давления особых дождей ждать не стоит. При это продолжится потепление – днем от +15 до +18 градусов.

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