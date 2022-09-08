В Набережных Челнах сильно выросла заболеваемость ОРВИ, в детсадах и школах должны опять носить маски и перчатки

Рекомендации по использованию перечисленных индивидуальных средств защиты, прежде всего, направлены к работникам пищеблоков образовательных учреждений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень заболеваемости ОРВИ в Набережных Челнах превысил среднемноголетние показатели. С конца августа и по 6 сентября, по сравнению с предыдущей отчетной неделей, рост составил 9%, сообщил в этот четверг начальник территориального Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизар Бариев.

Он также заявил, что в этот раз вакцинацией от гриппа в городе планируется охватить 336 897 человек, это, в том числе, и 99 695 детей. Для этого в местное упаравление здравоохранения уже поступило около 70 тысяч «Совигриппа» и свыше а32 тысяч доз «Ультрикс квадри».

Мало того, как сказал на пресс-конференции Ильгизар Бариев, сейчас в Набережных Челнах во избежание распространения инфекций, в том числе и коронавируса, медицинские маски и перчатки на работе должны носить сотрудники медучреждений и пищеблоков в детсадах, а также в школах. При этом, по его словам, в Татарстане пока не вводятся каких-либо жестких ограничений.

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