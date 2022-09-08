По факту поножовщины в школе Казани с одним раненным возбудили уголовное дело

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

После проведенной проверки нападения на подростка в школе №101 казанского поселка Дербышки было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По версии следствия, 6 сентября между 15-летним и 14-летним школьниками произошел конфликт. В ходе ссоры девятиклассник достал из школьного рюкзака колюще-режущий предмет и нанес два удара в область грудной клетки другому школьнику, - отметили в ведомстве

Напомним, как удалось выяснить, конфликт между детьми произошел из-за девочки. Один из них приставал к сестре другого. Тот хотел поговорить с обидчиком, но получил сначала отказ. Правда, спустя время школьники все-таки встретились у спортзала.

В ходе перепалки один из подростков достал из рюкзака нож и дважды ударил им другого в грудь. Его увезли больницу и оказали медпомощь, госпитализации не понадобилось, порезы были не настолько глубокими. Позже нападавший в разговоре с правоохранителями сообщил, что нашел нож на спортивной площадке.

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