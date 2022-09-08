Эльнар Садриев стал новым начальником ГИБДД Казани

Подполковник полиции Эльнар Садриев. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот четверг, 8 сентября, личному составу ГИБДД Казани глава Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов представил их нового начальника. Им стал подполковник полиции Эльнар Садриев.

Напомним, этим летом прежний начальник ГИБДД Казани Игорь Новиков покинул свой пост, и с тех пор точно не было известно кто его займет.

Как отмети глава ГИБДД Татарстана Рустем Гарипов, за годы службы Садриев зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель, который имеет богатый опыт работы в Госавтоинспекции.

В свою очередь новоиспеченный начальник ГИБДД Казани поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для повышения безопасности дорожного движения в городе.

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