Налоговые доходы бюджета Татарстана в 2023 году составят около 331,3 миллиарда рублей

В последующие годы эта цифра должна будет только расти. Фото: Артем ЛЕНЦ

Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстана на 2023 год должен составить 342,5 миллиарда рублей. Прогнозируется, что в последующие годы эта цифра будет только расти: в 2024 году - до 366,3 миллиарда, в 2025 - до 390,9 миллиарда, заявил глава Минфина республики Радик Гайзатуллин.

В частности, что налог на имущество физических лиц в 2023 году составит 2,6 миллиарда рублей, транспортный налог - 6,6 миллиарда, земельный налог - 8,3 миллиарда, налог на совокупный доход - 23,5 милларда, налог на имущество организаций - 31,2 миллиарда, налог на прибыль - 103,1 миллиарда, а налог на доходы физических лиц - 116,8 миллиарда.

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