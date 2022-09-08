В Казани состоятся встречи с жителями дворов, которые благоустроят в 2023 году

Перед благоустройством двора проведут минимум 3 собрания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице республики стартуют встречи с жителями дворов, которые планируют благоустроить в 2023 году. Там будут обсуждены вопросы о видах работ, их сроках и пожеланиях проживающих, сообщает мэрия города.

Так, первое собрание состоится 12 сентября. В этот день проведут встречи с жителями домов №8 и №12 по улице Айдарова; №49а и №51а по улице Ленинградской; дома №18 по улице Залесной; домов №33 и №27/1 по улице Осиновской; домов №28, №30 и №32 по улице Фатыха Амирхана. Более подробный график был опубликован на сайте "Наш двор".

Отметим, перед благоустройством двора проведут минимум три собрания. На них обсудят предварительную схему, а также как и куда внести свои пожелания. Также расскажут о принципах программы, сроках реализации, какие изменения и новшества ждут жителей.

Кроме того, кто не сможет посетить данную встречу, будет возможность в течение трех дней через управляющего передать свои пожелания. Окончательное решение по благоустройству останется за мнением большинства.

Напомним, программа "Наш двор" стартовал в 2020 году по решению главы Татарстана Рустама Минниханова. За 2021 год было благоустроены дворы 890 домов.

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