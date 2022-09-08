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Общество8 сентября 2022 13:05

На пятом этаже в здании бывшего «Детского мира» в Казани откроется фитнес-клуб

Федеральная сеть уже заключила долгосрочный договор аренды помещения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Тренажерный зал должен распахнуть свои двери в конце текущего года.

Тренажерный зал должен распахнуть свои двери в конце текущего года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пятом этаже здания №2 по улице Пушкина в Казани (там некогда располагался «Детский мир») разместится фитнес-клуб одной из федеральных сетей. Соответствующий долгосрочный договор аренды уже подписан, сообщает «Реальное время».

Тренажерный зал развернется на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров. Он должен распахнуть свои двери в конце текущего года.

Таким образом, все этажи и помещения в здании теперь арендованы.

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